Grenzgang zum Jahresauftakt

Schwanheim.Ortsvorsteher Gerald Kunzelmann wies auf die anstehenden Termine im Stadtteil hin: Am 2. Dezember findet im Dorfgemeinschaftshaus der Seniorennachmittag statt. Am 8. Dezember lädt der VdK zur Weihnachtsfeier ein und am 19. Dezember ist der Ortsbeirat Gastgeber für die letzte Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im Dorfgemeinschaftshaus.

Der kommunalpolitische Jahresauftakt ist in Schwanheim der Grenzgang, zu dem für Sonntag, den 27. Januar 2019 eingeladen ist. Beginn ist nach dem Gottesdienst um 11 Uhr.

„Die Hälfte der Legislaturperiode ist vorbei“, verwies der Ortsvorsteher zum Abschluss auf die letzte Sitzung des Ortsbeirates für dieses Jahr und dankte seinen Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit. js

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.11.2018