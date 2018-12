Greta Wendel-Schmitt feierte 90. Geburtstag

Bensheim.Ihren 90. Geburtstag feierte am Donnerstag Margarethe, genannt „Greta“, Wendel-Schmitt in Auerbach. Mit Mädchenname Schuster erblickte sie in Schwanheim das Licht der Welt und erlernte nach ihrer Schulzeit das Friseurhandwerk. Eine einschneidende berufliche Veränderung erfolgte dann aber mit der Heirat mit Karl Wendel, dessen Vater 1920 das Uhren-, Schmuck- und Optikgeschäft in der Neuen Straße gründete.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann war sie im kleinen Familienunternehmen, das mittlerweile in der Darmstädter Straße 174 beheimatet ist und von Sohn Heinz geführt wird, 55 Jahre lang für ihre Kunden tätig. Mit Enkel und Urenkel ist der Fortbestand des Traditionsgeschäftes gesichert. Unser Foto zeigt Bürgermeister Rolf Richter mit der Jubilarin und ihrem Sohn Heinz. tz/Bild: Lotz

