Griesela neue am Bensheimer Griesel

Bensheim.Griesela, der Name ist Adresse. Und er macht neugierig, was sich dahinter verbirgt. Frank und Theresa Meckel stehen hinter Griesela, und mit dem Zusatz Manufaktur machen sie deutlich, dass hier echtes Handwerk zu Hause ist.

An der Grieselstraße in Bensheim fertigen sie Lederwaren, Taschen, Brillenetuis, Handyhüllen und vieles andere kommt aus ihrer Werkstatt. Und diese Werkstatt ist zugleich Ladengeschäft und Showroom, hell, einladend, modern, mit großen Fenstern. Frank Meckel war bislang in der Veranstaltungsbranche. Weil diese nun aufgrund der Corona-Pandemie in weiten Teilen im Pausenmodus verharren muss, nutzte er die – zumindest für ihn an dieser Stelle – Gunst der Stunde, um ins Handwerk zu wechseln. Die Eröffnung des eigenen Geschäfts ist die Folge.

Mit Leder habe er schon immer gerne gearbeitet, jetzt tut er es hauptberuflich. Geprägt hat ihn dabei möglicherweise sein Großvater, der war Autosattler. Neben individuellen Neuanfertigungen bietet Frank Meckel in seinem neuen Geschäft auch Reparaturen an.

Ihm zur Seite steht dabei seine Frau Theresa Meckel, die gelernte Bühnentänzerin ist noch als Erzieherin tätig. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.09.2020