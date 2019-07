Grillfest der Harmonie mit Weinliedern

Bensheim.Traditionsgemäß lud auch in diesem Jahr der Männergesangverein Harmonie 1861 Bensheim zum öffentlichen Grillfest auf der städtischen Anlage am Berliner Ring ein. Das Wetter war optimal, trocken und nicht zu heiß, damit fanden sich zahlreiche Gäste und Freunde des Männerchores und Sänger mit ihren Familien ein.

Alle erfreuten sich an den Getränken, am Gegrillten und Salaten und später an Kaffee und einer reichhaltigen Kuchenauswahl, die die Sängerfrauen aufgetischt hatten. Natürlich sangen die Sänger auch einige Lieder. Zunächst boten sie mit dem „Lindenbaum“, „Siyahamba“, „Wolga“, „Arcobaleno“ und der „Rose“ einen Überblick über ihr Liederrepertoire, vom traditionellen Volkslied, dem Gospelsong zum modernen Popsong.

Der Vorsitzende der Harmonie Bernhard Wahlig bedankte sich bei den zahlreichen Gästen für ihr Kommen und bei den Sangesbrüdern und Sängerfrauen für ihren Einsatz zum Gelingen des Festes. Abschließend erklangen noch einige fröhliche Weinlieder. Lisa Hofstetter dirigierte die Sänger beim öffentlichen Grillfest des Männergesangvereins Harmonie. red/Bild: Harmonie

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.07.2019