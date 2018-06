Anzeige

Bensheim.Zur gemeinsamen Sitzung kommen Vorstand und Fraktion der Bensheimer Freidemokraten am Montag (25.) ab 19.30 Uhr im Hotel Felix zusammen.

Nach den Kurzberichten aus den Gremien erfolgt die Bewertung der letzten Stadtverordnetenversammlung und hier vor allem die kritische Würdigung zum Verkaufsbeschluss Meerbachsportplatz und zum Beschluss Gewerbegebiet Riedwiese, die die FDP-Fraktion beide abgelehnt hatte.

Anschließend steht die Planung und Organisation der verschiedenen Sommeraktivitäten auf der Tagesordnung. Neben dem einen oder anderen Ortstermin beziehungsweise Informationsbesuch in den nächsten zwei Monaten werden die Freidemokraten mit ihren Gästen am Samstag, 21. Juli, ihr alljährliches Sommerfest auf der städtischen Grillanlage am Berliner Ring feiern.