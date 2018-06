Grillhütte soll im Herbst stehen

Anzeige

Wilmshausen.Die lange diskutierte Gestaltung des Dorfplatzes steht in diesem Jahr in Wilmshausen im Mittelpunkt, denn endlich tritt das Projekt in die Realisierungsphase. So spielt der Dorfplatz auch bei den Haushaltswünschen für das kommende Jahr nur noch eine abschließende Rolle: die Sanierung der Platzoberfläche. Hierfür sollen 2019 Mittel bereitgestellt werden. Dazu kommen dann nur noch Mittel für die Einrichtung eines Internetanschlusse im Feuerwehrhaus.

Während das Thema Haushaltswünsche in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates damit schnell erledigt war, wurde das Thema Dorfplatz umso intensiver beraten. Denn in diesem Sommer werden die Arbeiten beginnen und dabei geht es dann auch um die Eigenbeteiligung, um die Kosten zu reduzieren.

Wie Ortsvorsteher Tobias Kindinger aus dem vorliegenden Arbeitsplan berichtete, sollen die Arbeiten am 23. Juli mit dem Einrichten der Baustelle beginnen. Damit wurde auch dem Wunsch des Ortsbeirats Rechnung getragen, erst die am ersten Juli-Wochenende (7. bis 9. Juli) in Wilmshausen veranstaltete Kirchweih abzuwarten.