Grillnachmittag und Vorträge

Bensheim.Der Vorstand der Parkinson Selbsthilfegruppe Bensheim hat das Programm für das zweite Halbjahr 2019 vorgelegt. Die erste Veranstaltung wurde bereits mit der Tagesfahrt zur Spezialklinik Parkinson in Biskirchen durchgeführt.

Vorsitzende Ingrid Hofmann lädt für Donnerstag, 1. August, in das Stadtcafé Bensheim (Wambolter Hof) zum nächsten Angehörigentreffen ein. Es sollen wieder Infor-mationen gegeben und Erfahrungen ausgetauscht werden.

Am Dienstag, 20. August, findet der Grillnachmittag der Selbsthilfegruppe statt. Die Mitglieder und Angehörigen sind ab 15 Uhr in den Tierpark nach Heppenheim eingeladen. Über Wechselwirkungen von Medikamenten referiert am Dienstag, 17. September, um 15 Uhr im Awo-Zentrum in der Eifelstraße in Bensheim ein Apotheker. Um Ernährungsberatung geht es am Dienstag, 15. Oktober, um 15 Uhr ebenfalls im Awo-Zentrum.

Nach einem Fachvortrag von Professor Groppa aus Mainz werden Depressionen und Neuigkeiten bei Parkinson am Dienstag, 19. November, erörtert. Die Weihnachtsfeier der Selbsthilfegruppe ist am Dienstag, 3. Dezember, terminiert. mz

