Grimminger eröffnet im Ärztehaus

BENSHEIM.Backwaren von süß bis deftig und das in großer Auswahl gibt es in einer neuen Filiale der Bäckerei Grimminger in Auerbach. Im neuen Ärztehaus am Berliner Ring, Hausnummer 151, hat das Mannheimer Familienunternehmen, das mehrere Filialen in der Region betreibt, Räume eröffnet, die viel Platz zum Verkauf und zum Verweilen bieten.

An einer großzügigen gestalteten Theke kann eingekauft werden, auch gibt es eine umfassende Frühstückskarte und warmen Mittagstisch. Am neuen Standort hat der Betrieb ein Kaffeehauskonzept umgesetzt, dessen Optik von Helligkeit, natürlichen Materialien, warmen Farben und florale Wanddekoration bestimmt wird.

Im Inneren gibt es 60 Plätze, zudem ist eine Terrasse mit 50 Plätzen entstanden.

Acht Mitarbeiter sind in der Filiale beschäftigt, das Foto zeigt (von links) Bezirksleiterin Gabriele Kassel, Filialleiterin Angelika Haussmann und Verkäuferin Martina Bechtel. thz/Bild: Zelinger

