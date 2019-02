Größter Einsatz bei Bombenentschärfung

Schwanheim.Auf zahlreiche Aktivitäten im 90. Jubiläumsjahr sowie zum 50-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr hat die Schwanheimer Feuerwehr jetzt bei ihrer Jahreshauptversammlung zurückgeblickt. Bei den Aktiven, der Jugend- und Bambinifeuerwehr, der Frauengruppe, der Theatergruppe und der Kultur- und Freizeitabteilung war im vergangenen Jahr Besonderes geboten.

Wie Wehrführer Jürgen Werner berichtete, haben die 28 aktiven Mitglieder insgesamt 26 Übungen absolviert, zum Teil mit den Nachbarwehren aus Fehlheim, Langwaden oder Bensheim. Zu Brandeinsätzen und Hilfeleistungen wurden die Stadtteilwehr in Schwanheim, aber auch nach Bensheim und Bobstadt gerufen, wo man nach Wassereinbrüchen nachbarschaftliche Hilfe leistete.

Hilfe bei Evakuierung

Ihren umfangreichsten Einsatz im vergangenen Jahr hatte die Feuerwehr Schwanheim bei der Bombenentschärfung im eigenen Stadtteil Ende November als bei Bauarbeiten im Ortskern eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde, die eine teilweise Evakuierung nötig machte (wir berichteten). Neben der Information der betroffenen Bürger unterstützte die Feuerwehr auch die Polizei bei der Evakuierung. Dank der guten Kooperation der Bevölkerung ging die Entschärfung der Bombe problemlos über die Bühne und die Bevölkerung konnte in ihre Häuser zurückkehren.

Jugendwart Chris Pahlke zählte im vergangenen Jahr 18 Kinder in der Bambini-Wehr, vier davon sind in die Jugendfeuerwehr übergegangen. Nach bestandener Leistungsspange sowie einer feuerwehrtechnischen, sportlichen und kameradschaftlichen Prüfung wurden bei der Jahreshauptversammlung drei Jugendliche in die aktive Wehr übernommen. Pahlke bedankte sich bei den Betreuern. „Ohne ihr Engagement gebe es die gute Mitgliederzahl der Bambinis nicht“, sagte er.

Neben den Übergängen aus der Jugendfeuerwehr begrüßte Wehrführer Jürgen Werner zwei weitere aktive Feuerwehrmänner in der Einsatzabteilung und sprach eine Beförderung zum Oberfeuerwehrmann aus.

Vorsitzender Roger Eberlein freute sich über 31 neue Fördermitglieder und ließ das Vereinsleben im vergangenen Jahr Revue passieren. Zu den Höhepunkten zählten die Jubiläumsfeierlichkeiten. Zwei Tage lang wurde mit einem umfangreichen Programm am Gerätehaus gefeiert.

Dem Festkommers und einem Konzert folgte ein Tag der offenen Tür. Gute Stimmung und ebenso gutes Wetter machten das Fest zum Erfolg. Daneben richteten die Schwanheimer im vergangenen Jahr das Bezirkszeltlager der Jugendfeuerwehren aus. Drei Tage lang wurden auf dem Zeltplatz knapp 200 Jugendliche bewirtschaftet und es wurde gemeinsam gefeiert. Am Kerwemontag lud die Wehr zu einem Frühschoppen ins Feuerwehrhaus ein.

Die Theatergruppe veranstaltete zum wiederholten Male den Schwanheimer Theaterherbst und präsentierte im Dorfgemeinschaftshaus das Stück „Arsen und Spitzenhäubchen“. Den Weihnachtsmarkt organisierten gemeinsam die Kultur- und Freizeitabteilung sowie die Frauengruppe.

Stadtbrandinspekteur Jens-Peter Karn dankte den aktiven Feuerwehrmännern für die 2018 geleistete Arbeit. „Die Zusammenarbeit im Rahmen der Bombenentschärfung hat gezeigt, wie gut der Zusammenhalt und die Ausbildung der Schwanheimer Wehr ist“, sagte er. Stadtrat Oliver Röder hob die breit aufgestellten Aktivitäten der Schwanheimer Feuerwehr hervor.

Neben der originären Aufgabe Brandschutz gibt es hier eine Frauengruppe, eine aktive Theaterabteilung sowie eine Kultur- und Freizeitabteilung, die Mitglieder und Nichtmitglieder zu Veranstaltungen einlädt. Nach Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder gab es einen Ausblick auf 2019. Die Einsatzabteilung wird eigene und mit Nachbarwehren gemeinsame Übungen und Unterrichtseinheiten absolvieren. Die Theaterabteilung probt für die nächste Premiere im Oktober und der Jahresausflug führt an den Bodensee. red

