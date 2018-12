Gronau trauert um Ludwig Kistinger

Gronau.Wenige Tage vor Weihnachten verstarb Gronaus Alt-Ortsvorsteher Ludwig Kistinger. Dem Ortsbeirat gehörte er zwischen 1977 und 1989 an, den Vorsitz des kommunalen Gremiums hatte er ab April 1981 inne.

In seiner Amtszeit konnte Kistinger in Zusammenarbeit mit der Stadtverordnetenversammlung, dem Magistrat und den zuständigen Ämtern unter anderem den Ausbau des Bürgersteigs entlang der Hauptstraße im Unterdorf und kleinere Maßnahmen wie die Ertüchtigung der Straße im Pfaffenrech auf den Weg bringen.

Kommunalpolitisch engagiert

Eine größere Herausforderung brachte zu dieser Zeit der örtliche, parteipolitische Streit über den Bauplatz des letztlich 1994 im Ortskern eingeweihten Dorfgemeinschaftshauses, für welches alternativ der heutige Standort des Kindergartens in der Lohrbach im Gespräch gewesen war. Und noch vor Ende seiner Amtszeit im Zuge der Ortsbeiratswahl 1989, bei der er nur auf einem hinteren Listenplatz kandidiert hatte, beantragte das Gremium, Gronau in den Dorfentwicklungsplan des Landes Hessen aufzunehmen.

Doch nicht nur auf Ortsbezirksebene engagierte sich Kistinger mit einem kommunalpolitischen Mandat, bereits in den 70er Jahren war er auch in der Stadtverordnetenversammlung als Mitglied der CDU-Fraktion aktiv. Bei den Kommunalwahlen im März 1977 hatte seine Partei, der er seit 1970 im Ortsverband angehörte, landesweit große Zugewinne eingefahren.

Die Wahl stand nicht zuletzt unter dem Eindruck der ab 1970 in ganz Hessen durchgeführten Gebiets- und Verwaltungsreform, die über zweitausend kleinen Gemeinden die Selbstständigkeit gekostet hatte. Auch die Eingliederung der bis dato selbstständigen Gemeinde Gronau in die Stadt Bensheim war noch nicht lange her, als Kistinger sein Mandat antrat.

Der Schock unter den Dorfbewohnern, die Selbstverwaltung mit eigener Bürgermeisterei und mehreren Gemeindebediensteten vor Ort zum 31. Dezember 1971 verloren zu haben, war zwar verdaut. Doch nun galt es aus Gronauer Sicht, dafür Sorge zu tragen, dass die im Grenzänderungsvertrag festgehaltenen Vereinbarungen auch erfüllt würden, wofür sich Kistinger auch im Sozial- und Umweltausschuss einsetzte.

Ein Herz für den Sport

Ein Beispiel hierfür ist die Förderung der damaligen Schwesternstation Gronau-Zell durch Zuschusserhöhung und Anschaffung eines Dienstautos. Fraktionsintern und parteiübergreifend suchte er das Gespräch mit Mandatsträgern aus anderen eingemeindeten Ortschaften. Ziel war es, sich in den gemeindlichen Gremien der nunmehr neun Vororte und die Kleinstadt Bensheim selbst umfassenden Kommune mit dörflichen Anliegen gegenüber städtischen Interessen zu behaupten.

Gleichwohl vertrat Kistinger die Ansicht, die freiwillige Eingliederung, mit der Gronaus Gemeindevertretung einem gesetzlichen Zwang zuvorgekommen war, habe auch Vorteile für das Dorf mit sich gebracht. Kostspielige Projekte wie der 800 000 Mark teure Bau eines Trinkwasser-Hochbehälters am Eichelsberg oder die für 330 000 Mark realisierte Instandsetzung des Sportplatzes auf der Schleif wären für eine kleine Kommune, wie sie Gronau bis Ende 1971 bildete, nicht umsetzbar gewesen, befand Kistinger in einem Pressegespräch 1987.

Besonders am Herzen lag dem späteren Ehrenmitglied der SG Gronau die Errichtung eines Tennisplatzes auf einer Wiese unterhalb des Fußballspielfeldes. In mehreren Funktionen war Kistinger im örtlichen Sportverein aktiv, sei es als Fußball-Jugendbetreuer, als Mitbegründer und stellvertretender Abteilungsleiter der Tennissparte, als Mitarbeiter im Vergnügungsausschuss oder zeitweilig als Mitglied des Hauptvorstandes.

Mit der Skiabteilung fuhren er und seine Ehefrau Hannelore, beide Gründungsmitglieder, noch in den letzten Jahren winters in verschiedene Alpinsport-Destinationen Tirols und Vorarlbergs. Ins Elsass brach Kistinger regelmäßig mit dem Freundeskreis Gronau-Pfaffenheim auf, zu dessen Gründungsversammlung er in seiner Funktion als Ortsvorsteher im Februar 1986 eingeladen hatte. Damit trug er wesentlich zur Verfestigung des deutsch-französischen Austausches bei, der 1994 in eine offiziell bestätigte Gemeindeverschwisterung mündete. Allzu gern hätte Ludwig Kistinger im Mai 2019 seinen 80. Geburtstag begangen und wäre dann im Sommer mit an die elsässische Weinstraße gefahren, um das 25-jährige Verschwisterungsjubiläum zu feiern. Wenn er dort und bei anderen Anlässen zukünftig in den Erinnerungen der Anwesenden zugegen sein wird, zeigt sich, dass es weit mehr als eine Floskel ist, wenn die Gronauer in diesen Tagen sagen, sie werden ihrem ehemaligen Ortsvorsteher „stets ein ehrendes Andenken“ bewahren. Stefan Hebenstreit

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.12.2018