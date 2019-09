Gronauer feiern Erntedank

Gronau.Die evangelische Kirchengemeinde Gronau/Zell lädt ein zum Familiengottesdienst für Sonntag (29.) um 10.15 Uhr in die evangelische Kirche Sankt Anna in Gronau. Der Gottesdienst wird von Landwirten, Jugendlichen der Teamergemeinschaft Meerbachtal und dem Singkreis „Aufwind“ mitgestaltet. Er gehört zur Reihe „Gemeinde und Landwirtschaft“.

Erntegaben für den Altar werden am Samstag (28.) zwischen 11 und 12 Uhr angenommen. Am Sonntag können Kinder weitere Erntegaben in einem Körbchen mitbringen, die während des ersten Liedes am Altar abgelegt werden. Im Anschluss an den Gottesdienst werden heimische Produkte angeboten: Suppe im Brötchen, Kuchen und verschiedene Getränke. red

