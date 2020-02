Gronauer feiern Fastnacht

Gronau.Vom 14. bis 16. Februar steht das obere Meerbachtal im Zeichen der Fastnacht. Die SG Gronau lädt zu ihren Veranstaltungen ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Das Motto lautet Stimmung, „Mussig“, Superschau – Fastnoacht in Grune – dreifach Helau“.

Schon der Eröffnungsabend am Freitag (14.) in Form eines dreistündigen „Faschingstreibens“ mit lustigen Einlagen verspricht ein abwechslungsreiches Programm. Beginn ist um 18.31 Uhr, die Eintrittspreise wurden seniorengerecht und sozial angepasst und gestaltet.

Am Samstag (15.) übernehmen ab 19.31 Uhr in gewohnter Art und Weise der längjährige Gronauer Sitzungspräsident Thorsten Hoffmann und sein Elferrat das Ruder des Gronauer Narrenschiffes. Während für die Veranstaltung am Freitag noch Restkarten im Gronauer Lädchen und bei den Verantwortlichen erhältlich sind, ist die Sitzung am Samstag bereits ausverkauft.

Die Jugendabteilung der SG Gronau lädt, organisiert vom neuen Kifa-Team um Nicole Opper, am Sonntag (16.) ab 14.31 Uhr zum Kinderfasching ebenfalls ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Tolle Spiele, mitreißende Tänze, eine Kostümprämierung und eine Tombola mit einem lukrativen Hauptgewinn, erwartet die Besucher. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen sowie heißen Würstchen gesorgt.

Durch das Programm führen in bewährter Weise die beiden Gronauer Fastnachtsonkel Kai Ahlheim und Uwe Lutz sowie die drei verückten Piratinnen. kw

