Gronauer feiern im Trockenen

Gronau.Am Samstag (4.) wird in Gronau ein 15 Meter hoher Maibaum aufgestellt – begleitet von einem entsprechenden Rahmenprogramm (wir haben berichtet). Veranstalter ist die SG Gronau. Deren Vorsitzender Klaus Werner teilte am Donnerstag mit, dass der Baum wie geplant am Römer aufgestellt wird.

Die Feierlichkeiten mit Essen und Trinken sowie die Sitzgelegenheiten werden allerdings ins nahe Feuerwehrgerätehaus verlagert, weil das Wetter am Samstag alles andere als frühlingshaft werden soll.

Die Cafeteria wird ab 15 Uhr geöffnet sein, um 17 Uhr tritt der „singende Landwirt“ Gerhard Pfeiffer auf.

Das Aufstellen des Maibaums wird ab 14 Uhr angegangen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.05.2019