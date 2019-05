Gronauer Riesling, Lautertaler Apfelwein

GRONAU.Rund 30 Gronauer nahmen am gemeinsam mit dem Ortsbeirat Elmshausen durchgeführten Grenzgang teil – für Gronau eine unterdurchschnittliche Zahl. Dies lag nach Meinung der Organisatoren aber weniger am Regenwetter als an der Terminierung auf Samstagnachmittag. „Veel wolle holt dehoam wos schaffe“, brachte es eine Teilnehmerin auf den Punkt.

Datum und Wochentag gingen auf den Terminvorschlag der Elmshäuser zurück, die sich nicht sonntagmorgens, sondern stets samstagnachmittags zum Grenzgang treffen. Da in Bensheim zeitgleich der „Bergsträßer Weintreff“ mit Gästen aus den Partnergemeinden stattfand, waren auch die sonst gut vertretenen Repräsentanten der städtischen Gremien entschuldigt.

Stadtrat Bernd Aßmus und Stadtverordneter Tobias Heinz hatten die Gronauer Höhenluft vorgezogen. Belohnt wurden sie mit einer faszinierenden Frühlingslandschaft. Als die Teilnehmergruppe am östlichen Ortsausgang das Dorf verließ, blickte sie auf sattes Wiesengrün, durchzogen vom Gelb der Butterblumen.

Borkenkäfer breitet sich aus

Doch weder davon noch vom Buchenmischwald in seinem jungen Blätterkleid ließen sich die Grenzgänger täuschen. An der Nächstwiese abgebogen, bemerkte die Gruppe immer wieder braune Nadelbäume, aber auch junge Buchen mit braunen Blättern. Der stellvertretende Ortsvorsteher Frank Dingeldey wies in einer Fichtenschonung oberhalb der Flur Rehklingen auf die Ausbreitung des Borkenkäfers hin. Auch für Landwirte könne die Tendenz längerer Dürreperioden zur Gefahr werden, hieß es aus dem Teilnehmerkreis.

Braune Wiesen im Spätsommer 2018 seien ein Signal dafür, dass man sich bereits heute in Zusammenarbeit mit dem Gewässerverband und der Naturschutzbehörde Gedanken über mögliche Bewässerungssysteme machen müsse. Was in einem wasserreichen Talkessel sicherlich möglich sein dürfte.

200 Jahre alter Wegweiser

Am oberen Reichenbacher Stein, einem rund 200 Jahre alten Wegweiser, startete der eigentliche Grenzgang entlang der Gemarkungsgrenze zum Lautertaler Hauptort. Auf die Minute genau traf die Gruppe am gemeinsamen Grenzpunkt von Gronau, Elmshausen und Reichenbach in der Flur Haurod auf ihr Elmshäuser Pendant. Gemeinsam schritten die Nachbarn die Grenze bis zur Karl-Stähr-Hütte ab, wo Thomas und Heike Seehaus die Fahnen der beiden Dörfer gehisst hatten und mit Gronauer Riesling, Lautertaler Apfelwein sowie Kaffee und Kuchen warteten.

Doppelt so groß wie der Nachbar

Tabellarisch verglich Norbert Hebenstreit von der Stadtteildokumentation Gronau die Kernzahlen beider Ortschaften, wobei Elmshausen mit rund 1400 Menschen 200 Einwohner mehr beherbergt, Gronau mit 769 Hektar Gemarkungsfläche jedoch fast doppelt so groß ist.

Dass Gronaus Höhenzüge bis nach Schannenbach sowie an den Heppenheimer Stadtwald und damit auf über 500 Meter reichen, ist bekannt. Für Erstaunen sorgte allerdings der Hinweis, der Hohberggipfel messe rund 572 Meter. Dass das Beweisdokument, eine abfotografierte Wanderkarte am Bensheimer Bahnhofsvorplatz, einen Druckfehler enthält, wurde gleich nachgeschoben. Doch für wenige Sekunden genossen die Elmshäuser die Vorstellung, mit einem um genau 200 Meter angehobenen Hohberg selbst den Felsberg bei Reichenbach zu übertrumpfen.

Zwischen den Fluren Lochwiese und Buschern folgten die Teilnehmer der Gemarkungsgrenze querfeldein in nördlicher Richtung bis kurz vor Wilmshausen. Der beschwerliche Weg war notwendig, um eine Besonderheit in Erinnerung zu rufen. Dass ein derart großes Stück vom Lautertal zu Gronau gehört, wussten die wenigsten. Die meisten hatten die Gemarkungsgrenze auf der Wasserscheide vermutet. Obwohl die Streckenführung eine Abkürzung anbot, erreichten nahezu alle Gronauer den Zielpunkt am TSV-Vereinsheim in Elmshausen.

Damit in den nächsten Jahren wieder mehr Einwohner teilnehmen, wird man in Gronau auf den Sonntagstermin zurückkehren. Da die Evangelische Kirchengemeinde zukünftig mit Schönberg/Wilmshausen kooperiert und deshalb über wechselnde Gottesdienstorte und Sonntagabendgottesdienste nachdenkt, dürften sich die in der Vergangenheit beanstandeten Terminkollisionen ausschließen lassen.

Einzig ein weiterer gemeinsamer Grenzgang mit Elmshausen könnte wieder eine terminliche Ausnahme bilden. Noch während der Veranstaltung wurde eine Wiederholung vereinbart. Der Abschluss würde dann im Vereinsheim der SG Gronau stattfinden. red

