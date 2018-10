Gronauer spielen Theater

Gronau.Alle zwei Jahre wird in Gronau Theater gespielt. Dieses Jahr gibt die Theatergruppe des MGV Eintracht Gronau wieder ein Stück in drei Akten am 9.und 10. November. Beginn ist um 19.30 Uhr, Saalöffnung eine Stunde früher. Karten gibt es noch für die Aufführung am Freitag (9.) unter der Telefonnummer 06251/39507.

Die Laienschauspieler zeigt den ländlichen Schwank „Kreuzfahrt im Schweinestall“ – eine Komödie von Carsten Löwering – im Dorfgemeinschaftshaus in Gronau. Seit Wochen bereiten sich die Hobbyschauspieler auf die Auftritte vor. An beiden Vorstellungen ist für jede Menge Humor und das leibliche Wohl gesorgt, betonen die Veranstalter.

Unser Bild zeigt die Theaterspieler (v.l.): Lissy Lies, Doris Stärtzel, Hans Jörg Alpers, Melina Fehr, Christiane Alpers, Stefan Trautmann, Monika Nebel, Harald Baier, Angela Bitsch, Thorsten Hoffmann und Alexander Noll. Es fehlt Milena Schmitt. red/Bild: MGV

