Anzeige

Bensheim.Bensheim ist seit rund 25 Jahren Partnerstadt von Glatz/Klodzko. Symbolfigur der Geschichte dieser Landschaft ist der „ Großdechant“, derzeitiger Amtsträger Franz Jung mit Sitz in Münster in Westfalen. Die Geschichte dieses Landstrichs ist voller Besonderheiten. Es fängt damit an, dass diese schlesische Region gar nicht schlesisch, sondern böhmisch ist.

.Die „Grafschaft Glatz“ wurde erst von Friedrich II. von Preußen in den Schlesischen Kriegen nach Schlesien einverleibt. Glatz, überwiegend katholisch, bekam in dem überwiegend evangelischen Niederschlesien eine Sonderstellung. Formal blieb die Grafschaft bis 1972 Teil des Bistums Prag. Die Eigenständigkeit wurde durch die Einrichtung eines Großdechanten ausgedrückt.

Nach dem Krieg war dieses kirchliche Amt – ausgestattet mit päpstlichem Auftrag eines „Visitators“ – der religiöse Sprecher der ehemaliger Glatzer. Für Mittwoch (28.) hat der Bensheimer Ehrenbürgermeister Georg Stolle den Großdechanten aus Münster zu einem Vortrag beim deutsch-polnischen Freundeskreisreis gewinnen können. Das Treffen beginnt um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46, in Bensheim.