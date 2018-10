Große Übung am Bensheimer Marktplatz

Bensheim. Sogenannte Gaffer sind ja nun wirklich das Hinterletzte. Sensationsgierige Schaulustige, die Einsatzkräfte behindern und Notfälle teilnahmslos mit dem Handy filmen. In der Bensheimer Innenstadt waren Zuschauen und Fotos am Samstag aber ausdrücklich erlaubt. Denn alle zwei Jahre tritt die Freiwillige Feuerwehr Mitte zu einer Inspektionsübung an. Diesmal direkt am Marktplatz. Vor großer Publikumskulisse. Manche haben auch geklatscht.

Die Öffentlichkeit als Augenzeuge: Das Szenario am Nachmittag hat gezeigt, dass die lokale Wehr auch komplexe Herausforderungen bewältigen kann. „Gott sei Dank, dass wir die haben“, so der Kommentar eines Zuschauers, der voll ins Schwarze traf. Wer sonst sollte in Drehleitern über 20 Meter hoch über Hausdächern nach dem Rechten sehen, breite Einsatzfahrzeuge über die Mitelbrücke bugsieren und „Verletzte“ sicher aus brennenden Wohnungen bergen? Eben!

Einsatzleiter Alexander Merk hatte die Kiste zu koordinieren: 45 Kameraden von der Feuerwehr Bensheim-Mitte, plus 15 Helfer aus Lorsch und zehn Kollegen vom Deutschen Roten Kreuz, die insgesamt sieben Personen medizinisch versorgt haben. Michael Arnold und sein Team arbeiteten Hand in Hand mit den Brandschützern. tr

Bericht in der Montagausgabe

