Große Freude über das lang ersehnte Wiedersehen

Bensheim.Große Freude herrscht wieder in der Seebergschule an ihren Standorten in Bensheim und Mörlenbach: Die einzige Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung des Kreises Bergstraße hat wieder geöffnet.

„Die Schülerinnen und Schüler freuen sich sehr, endlich wieder ihre Mitschüler sowie die Lehrkräfte zu sehen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Auch wenn das Homeschooling zumeist gut funktioniert habe und viele Materialien nach Hause geliefert wurden, sei das Zusammensein gerade für die besondere Schülerschaft der Seebergschule unersetzlich.

Alle Schüler können nun wieder an zwei Tagen für jeweils fünf Stunden die Schule besuchen. Wie in anderen Schulen auch stehen in dieser begrenzten Zeit die Kernfächer Deutsch und Mathematik im Vordergrund. Ganz wichtiger Unterrichtsinhalt sind natürlich auch die Abstands- und Hygieneregeln in der Coronazeit. Die Einhaltung des Hygienekonzeptes funktioniere bislang besser als erwartet, so dass es alle genießen können, endlich wieder zusammen zu sein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.06.2020