Bensheim. Stress mit dem Nachwuchs? Für Eltern normales Tagesgeschäft, für die Bensheimer Rathausspitze allerdings mittlerweile auch. Wobei Bürgermeister Rolf Richter in diesem Zusammenhang eher von Herausforderungen spricht, die mit den stetig steigenden Einwohnerzahlen einhergehen.

Die größte Stadt an der Bergstraße wächst - wie mehrfach berichtet - kontinuierlich und hat zu sich zu einem „Magneten für junge Familien“ entwickelt, wie es Moritz Müller (GLB) am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung formulierte. Das führt einerseits dazu, dass der demografische Wandel nicht so hart zuschlägt wie noch vor zehn Jahren prognostiziert. Es hat aber andererseits zur Folge, dass bei der Kinderbetreuung dringend nachgebessert werden muss. Der Bedarf kann aus dem Bestand längst nicht mehr gedeckt werden.

Vor knapp einem Jahr haben Stadtverwaltung und Eigenbetrieb die aktuelle Entwicklung statistisch untermauert auf den Tisch bekommen. Seitdem laufen die Ausbau-Planungen auf Hochtouren. In einem ersten Schritt konnte auf dem Gelände der Schillerschule in Auerbach eine Container-Kita eröffnet werden, betrieben vom Familienzentrum.