Große Mozart-Werke zum Finale

Bensheim.Ein besonderes Mozart-Programm mit zwei selten zusammengeführten Hauptwerken des Komponisten bildete am Totensonntag den Abschluss der Bensheimer Musiktage in Sankt Georg. Propsteikantor Konja Voll und sein Oratorienchor Bergstraße boten an diesem Abend nicht nur das berühmte d-moll-Requiem KV 626, sondern als gewichtige Ergänzung dazu auch noch Mozarts letzte Salzburger Kirchenkomposition

...