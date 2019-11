Große Physik-Show am AKG

Bensheim.Am Sonntag, 17. November, veranstaltet der Rotary-Club Bensheim – Südliche Bergstraße von 12 bis 14 Uhr wieder eine große Physikshow im Alten Kurfürstlichen Gymnasium (AKG) in Bensheim. Einlass ist ab 11 Uhr.

Der Club erwartet – wie bei der ersten sehr erfolgreichen Vorstellung vor zwei Jahren in der Geschwister-Scholl-Schule – wieder ein ausverkauftes Haus mit rund 400 Gästen und will den Erlös zugunsten des Bergsträßer Jugend- und Sozialpreises verwenden, den der Club im Jahre 2020 nach 2018 zum zweiten Male verleihen will.

Überraschende Experimente

Akteure dieser mit vielen und überraschenden Experimenten verbundenen Show sind „Stella Nova“ alias Christian Enss, Professor für Physik an der Universität Heidelberg und Mitglied im Rotary-Club, sowie Angela Halfar, Physikerin und Wissenschaftsjournalistin.

Eintrittskarten für die Show sind in der Bensheimer Bücherstube Deichmann und in der Bücherstube May in Heppenheim erhältlich. Für das leibliche Wohl sorgt der Rotary-Club mit heißen Snacks, Kuchen und Getränken. red

