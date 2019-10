Große Trauermusiken der Barockzeit

Bensheim.Der Monat November ist mit den Feiertagen Totensonntag und Volkstrauertag traditionell der Monat des Totengedenkens. In der Barockzeit war mit dem Gedenken immer auch die eigene Vorbereitung auf den Tod verbunden, die die Menschen ein ganzes Leben begleitet hat. Aus diesem Grund ist in dieser Zeit bedeutende, tiefgründige und anrührende Musik entstanden, von denen drei Höhepunkte am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr in der Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim erklingen.

Heinrich Schütz ist mit seinen „Musikalischen Exequien“ der erste, der eine Auswahl biblischer Texte zum Thema Tod und Sterben in ergreifende Musik setzt. Mit sieben Solisten und bis zu siebenstimmigem Chor hüllt er dieses düstere Thema in ein prachtvolles musikalisches Gewand. Noch nie in Bens heim erklungen ist Heinrich Bibers 15-stimmiges Requiem, das er für den Salzburger Dom geschrieben hat.

Es ist einzigartig in seiner Klangpracht mit Trompeten, Posaunen, Blockflöten, Streichern, sechs Solisten und großem Chor. Die Gattung „Prachtrequiem“ existiert eigentlich nicht, das macht Bibers Werk so besonders. Über jeden Zweifel erhaben ist Johann Sebastian Bachs „Actus tragicus“, eine frühe Kantate, die aber an kompositorischer Komplexität und tief ergreifender Musikalität seinem Spätwerk um nichts nachsteht. In der seltenen Besetzung mit Blockflöten, Gamben, Solisten und Chor setzt auch er ein klangliches Ausrufungszeichen, das in seiner Intimität und besonderen Färbung die Aufführung lohnt.

Kammerchor Sankt Georg und das Junge Vokalensemble werden begleitet von der Churpfälzischen Hofcapelle und sieben Gesangssolisten. Die Leitung hat Gregor Knop. Karten sind an den bekannten Vorverkaufstellen erhältlich. red

