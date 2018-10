Große Werke von Mendelssohn

Bensheim.Drei große oratorische Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy präsentieren der Kammerchor Sankt Georg und die Kammerphilharmonie Bad Nauheim am Sonntag, 11. November, ab 17 Uhr in der Kirche Sankt Georg.

Mit Marina Herrmann (Sopran) wurde für das Konzert eine junge Sängerin gewonnen, die dem Bensheimer Kammerchor seit Langem verbunden ist.

Außerdem mit dabei ist der erfahrene Opernsänger Reto Rosin (Tenor), kleinere Partien übernehmen Studenten der Gesangsklasse von Professor Thomas Heyer aus Frankfurt und Almuth von Wolffersdorff aus Bensheim. Die Leitung liegt bei Regionalkantor Gregor Knop.

Berührende Melodik

Die Vertonung des Psalms 42 von Mendelssohn gehört zu den beliebtesten seiner Werke für Chor und Orchester. Das liegt an der eingängigen und berührenden Melodik des Eingangschores „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“, aber auch an der großen Farbigkeit des Werkes: Ergreifende Sopran-Soli – gesungen von Marina Herrmann –, Abschnitte für Männerchor und ein großer Schlusschor reißen die Zuhörer mit. Mit dem unvollendeten Oratorium „Christus“ hat Mendelssohn eine kurze Passionsvertonung hinterlassen, die an Johann Sebastian Bachs Referenzwerke erinnert, aber in der Mendelssohn eigenen Tonsprache erklingen.

Als Verheißung vertont

Die Geschichte der Geburt Christi wird als Verheißung vertont, drei solistische Männerstimmen verkörpern die Drei Weisen aus dem Morgenland. Im zweiten Teil des „Christus“ ist ein Teil der Passionsgeschichte zu hören. Ein berührender Trauerchor beschließt das Fragment.

Nach der Pause steht die Sinfonie-Kantate „Lobgesang“ auf dem Programm. Nach drei Sätzen schließt sich eine ausdrucksstarke Kantate mit mehreren Chören, Arien und Duetten an, aus denen die Tenorarie besonders hervorsticht.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Musikbox und der Bücherstube Deichmann in Bensheim und in der Buchhandlung Mey in Heppenheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.10.2018