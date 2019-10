Von unserem Redaktionsmitglied

Barbara Cimander

Bensheim. Anerkennung, Dank, Wertschätzung und großer Respekt - all das sprach aus den Worten, mit denen der Erste Stadtrat an seinem letzten Arbeitstag im Bensheimer Rathaus verabschiedet wurde. Es war eine Würdigung seiner Arbeit, aber vor allem auch des Menschen Helmut Sachwitz, die in den Reden von Bürgermeister Rolf Richter,

...