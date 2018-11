Großer Andrang beim Suppenbüfett

Bensheim.Die kulinarische Vielfalt beim Adventsbasar der katholischen Kirchengemeinde Sankt Georg hätte nicht größer sein können. Erstmals wurden ein Suppenbüfett aufgebaut, an dem es 15 verschiedene Köstlichkeiten aus den unterschiedlichsten Ländern gab. Das Mittagessen bot ein Förderkreis für die Simbabwe-Mission der Maria-Ward-Schwestern an. Beim Basar im Pfarrhaus und Gemeindezentrum präsentierten die verschiedensten Gruppen und Kreise der Gemeinde allerlei Selbstgemachtes zum Schenken und Schlemmen. Viele Hände haben in den letzten Wochen gebastelt, Marmelade gekocht und Adventskränze geflochten. Entsprechend groß war das Angebot.

Der Erlös des Suppenevents, das unter dem Motto „Soup for Zim“ stand, wird ebenso wie die Einnahmen aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf für eine im Bau befindliche Schule der Maria-Ward-Schwestern in Mbizo gespendet. Fehlen durfte auch diesmal nicht die große Buchausstellung mit über 200 Titeln für Kinder und Erwachsene. / df

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.11.2018