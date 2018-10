Großer Spielplatz auf der Wunschliste

Bensheim.„Was kann man in Bensheim für Familien noch verbessern?“, fragte der Ortsverein Bensheim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) bei einem Familienforum am vergangenen Samstag, zu dem Bensheimer Familien in die Kita Stubenwald eingeladen waren. Gekommen war ein rundes Dutzend am Thema Interessierter, die fast zwei Stunden lang engagiert diskutierten.

Unter der Moderation von Alexander Ludwig,

...