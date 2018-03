Anzeige

Bensheim.Das Netzwerk Demenz und die Stadt Bensheim haben sich der Initiative „Demenz Partner“ angeschlossen und kürzlich einen 90-minütigen Basiskurs im Haus am Markt angeboten. Das Seminar war mit 50 Teilnehmern gut besucht.

Brigitte Harth vom DemenzForumDarmstadt informierte über die Krankheit, den Umgang mit an Demenz erkrankten Personen. Dabei wurde die Seite der Demenzkranken beleuchtet sowie deren Wünsche und Bedürfnisse in den Blickpunkt gerückt. Die Initiative „Demenz Partner“ wurde von der englischen Alzheimer-Gesellschaft gestartet, um die Wahrnehmungder Krankheit gesamtgesellschaftlich zu verändern. Die 50 Personen, die am Basiskurs teilgenommen haben, sind jetzt „Demenz Partner“. Sie kennen Wege, um Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zu unterstützen.

Unser Bild zeigt (v.l.) Susanne Hagen (Diakonisches Werk Bergstraße), Annemarie Biermas (Stadt) und Referentin Brigitte Harth (DemenzForumDarmstadt). red/Bild: Stadt