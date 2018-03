Anzeige

Bensheim.„Du bist der Prophet und ich bin Gott!“ Grounded ist keineswegs ein religiöses Stück – ganz im Gegenteil, George Brant, der Autor des Stücks „Grounded“ führt den Zuschauern eine Airforce-Technologie vor Augen, mit der das Töten nicht real wirkt. Das Stück ist ein Monolog, der in Bensheim von der jungen Schauspielerin Sarah Grunert vom Schauspiel Frankfurt vorgetragen wurde. Der Autor ließ sich dafür von den Erfahrungen des ehemaligen Drohnenpiloten Brandon Bryant inspirieren.

„Sind wir denn bessere Menschen, wenn wir das Böse mit bösen Taten auslöschen?“ Diese Frage stellt sich sofort, als Sarah Grunert in der Rolle der Pilotin erzählt, wie sie sich für die Guten halten, ohne es zu hinterfragen: „Wir töten die Bösen.“

Die Protagonistin ist eine der besten Kampfpilotinnen. Sie liebt „das Blau“ des Himmels und ist vollkommen entsetzt, als sie von ihrem Kommandanten zu den „Sesselfurzern“ versetzt wird. Sie muss nun vom Bürostuhl aus Kampfdrohnen fliegen. Ab jetzt hat sie kein „Blau“ mehr; es ist alles grau. Die Pilotin sitzt nun in einem „tiefgekühlten Container“ mit ihrem „Team“ und muss auf Befehl per Knopfdruck Bomben abwerfen. Ihr Job nimmt eine zentrale Rolle in ihrem Leben ein: Plötzlich ist ihre Tochter „grau“ wie die grauen Menschen auf ihrem grauen Bildschirm.