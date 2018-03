Anzeige

Zusammenarbeit mit Verbänden

Die Themen Ausgleichsmaßnahmen und aus den Vorjahren nicht verausgabte Beträge will die BfB-Fraktion in der ersten Jahreshälfte in Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden näher beraten, kündigte Stadtverordnete Dr. Ulrike Vogt-Saggau an. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 03.03.2018