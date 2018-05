Anzeige

Bensheim.Die Instandhaltung der Radwege, die Pflege des öffentlichen Grüns, die Sauberkeit in der Stadt. Dafür und für noch viel mehr ist in Bensheim die Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) zuständig. Die Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB) ist am Dienstag (22.) dort zu Gast und will sich von Geschäftsführer Frank Daum zu diesen Themen Infomieren lassen.

Besonderes Interesse gilt dabei den Radwegen in Bensheim und der Frage, wie weit die Empfehlungen aus dem Radwegezustandskataster bisher umgesetzt wurden und welche Verbesserungen noch geplant sind. Dieses Kataster wurde auf Antrag der Koalition von CDU, Grünen und BfB beschlossen und letztes Jahr vorgelegt.

Ausbau und Erhalt der Radwege

„Für uns Grüne eine gute Arbeitsgrundlage, um beim Ausbau und der Instandhaltung des Radwegenetzes voranzukommen. So wurde bereits an der Fehlheimer Straße der Radweg ausgebessert und die abgefahrenen Rad-Piktogramme erneuert“, teilt GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier mit.