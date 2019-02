Grüne blicken auf Bau-Messe zurück

Bensheim.Die Energie- und Baumesse vom Wochenende ist Thema in der Fraktionssitzung der Grünen am Dienstag (12.). Klimaschutz im kommunalen Raum spiele sich zu einem ganz wesentlichen Teil in den Bereichen Bauen und Renovieren ab. Hier gibt es Spielräume für Schwerpunktsetzungen, die Abhängigkeit von Bundes- und Landespolitik sei nicht ganz so groß wie in anderen Bereichen.

Wohnpark in Biblis

Auf Interesse stieß bei der Messe die Vorstellung eines Energie-Wohn-Parks in Biblis. Geplant ist dort eine Plusenergiehaus-Siedlung. Solarzellen auf jedem Dach wandeln Sonnenlicht in Strom um. Dieser kohlenstoffneutral produzierte Strom wird unter anderem von Luft/Wasser-Wärmepumpen genutzt, um Heizwärme aus der Umgebungsluft zu gewinnen. „Für das Neubaugebiet Langgewann in Fehlheim gibt es ähnliche Überlegungen und wir werden alles tun, um politisch die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen“, so Thomas Götz, der die Grünen im Bauausschuss vertritt.

Vorbereitung aufs Stadtparlament

Neben der Baumesse steht die Vorbereitung der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag (14.) auf der Tagesordnung der Sitzung, die ab 20 Uhr im Restaurant Präsenzhof in der Bensheimer Bahnhofstraße stattfindet. red

