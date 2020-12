Grüne enthalten sich bei Resolution

Bensheim.Die Stadt hat die ICE-Trassenentscheidung entlang der A 67 – und nicht entlang der A 5, was auch möglich gewesen wäre – begrüßt, da es in dieser Variante nicht zu einer zusätzlichen Lärmbelastung der Anwohner in Bensheim und Auerbach komme.

Um einen maximalen Lärmschutz für die Anwohner in Langwaden zu erreichen, spricht man sich weiterhin für die sogenannte Konsenstrasse mit einem bergmännischen Tunnel nördlich von Langwaden parallel zur A 67 bis Lorsch aus. In einem Antrag haben sich die Fraktionen von CDU, SPD, AfD, FDP sowie BfB und FWG im Stadtparlament einstimmig diesem Kurs angeschlossen. Die GLB enthielt sich der Stimmen. Die Begründung erfolgte schriftlich, da die letzten Punkte der Tagesordnung aufgrund der fortgeschrittenen Zeit ohne Aussprache abgestimmt wurden. Die Forderung an die DB Netz, die Konsenstrasse mit allen Details umzusetzen, seit absurd, so Moritz Müller für die GLB. Denn der Vorhabenträger habe im Zuge des Planverfahrens alle relevanten Varianten abwägen und prüfen lassen mit dem Ergebnis, dass diese Trasse nicht realisierbar sei.

Die Strecke ab Lorsch in Richtung Mannheim müsse daher auf einer anderen Route erfolgen, zitiert Müller die DB Netz. Der Antrag sei daher „Schall und Rauch“ – und kaum mehr als der Versuch, einen „abgestandenen Bergsträßer Konsens wieder aufzuwärmen“. Was man dringender benötige, seien gute Kompromisse zum Lärmschutz entlang der Neubau- wie auch auf den Bestandsstrecken im Kreis. Wenn man aber weiter das Unmögliche einfordere, komme man in der Sache nicht weiter. tr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.12.2020