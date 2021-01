Grüne fordern ein Gesamtkonzept

Bensheim.Um den Erhalt von alter Bausubstanz und vor allem um die Fachwerkhäuser am Marktplatz geht es in der heutigen Fraktionssitzung der Grünen Liste Bensheim (GLB). Vertreter der neu gegründeten Gruppe „Historische Mitte Bensheim“ sind zu Gast und stellen sich und ihre Anliegen vor.

„Zu einer dauerhaft attraktiven Innenstadt gehören sanierte Gebäude und daher haben wir letztes Jahr per Antrag die Instandsetzung der Häuser am nördlichen Marktplatz beantragt, der aber leider abgelehnt wurde“, betont Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. „Wir brauchen ein Gesamtkonzept für die Innenstadt, einschließlich des Hospitalgeländes, des Beauner Platzes bis hin zum Sparkassengelände, um zukünftig eine attraktive und lebendige Stadt bleiben zu können“, meint Stadtverordneter Wolfram Fendler.

Die Grünen sprechen in ihrer Fraktionssitzung am heutigen Dienstag (19.) ab 20 Uhr öffentlich über dieses Thema. Wer digital teilnehmen möchte, meldet sich per Mail bei m.mueller@gruene-bensheim.de und erhält die Zugangsdaten für das Konferenztool. red

