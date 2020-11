Grüne für Buslinie auf dem Berliner Ring

Bensheim.Die Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB) unterstützt die Forderung nach einer Buslinie auf dem nördlichen Berliner Ring. Für die vielen Einrichtungen von Weststadthalle, Badesee, Sportzentren bis Supermarkt und Ärztezentrum reiche eine Ruftaxiverbindung nicht mehr aus.

„Wir brauchen eine Buslinie als Alternative zum Auto und als Ergänzung zu den Radwegen“, sagt GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Leider werde die Teilung der Linie 669 nach Ende der Baustelle in Zwingenberg nicht den Berliner Ring anfahren können, wie der Verkehrsverbund jetzt mitgeteilt hat. „Für uns Grüne bedeutet dies, dass wir uns jetzt für eine der vier möglichen neuen Buslinien, die die Verwaltung im Sommer auf Antrag der SPD hat erarbeitet lassen, entscheiden. Dabei ist ein enger Takt und die Erschließung vieler neuer Nutzer für uns wichtig“, betont Stadtverordneter Moritz Müller.

Die Fraktion tagt am Dienstag (1.) nach der Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung zum Bürgerentscheid aufgrund der Coronakrise wieder per Videokonferenz und bereitet sich auf die nächste Stadtverordnetenversammlung vor. Interessierte können der Sitzung ab 20 Uhr beitreten. Moritz Müller bittet dazu um eine kurze Mitteilung per E-Mail an m.mueller@gruene-bensheim.de, um den Teilnahmelink für das Videokonferenztool übermitteln zu können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.11.2020