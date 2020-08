Grüne für naturnahe Lauter

Bensheim.Die Lauter in der Innenstadt ist ein besonderer Naturraum, den es zu bewahren gilt und der nur behutsam und ökologisch nachhaltig verändert werden kann, sagen die Grünen in Bensheim.

Die Fraktion der Grünen Liste hat den Geschäftsführer des zuständigen Gewässerverbandes, Ulrich Androsch, eingeladen vor Ort zu erläutern: Wie ein Gewässer zu renaturieren ist, was die EU-Wasserrahmenrichtlinie vorgibt und wie der Hochwasserschutz bei der Lauter in der Innenstadt funktioniert.

Ein Zugang zur Lauter und Trittsteine im Bach können sich die Grünen beim Spielplatz gut vorstellen, jedoch ist zu hinterfragen, ob der ganze Spielplatz dabei komplett umgestaltet werden muss, wo doch der Weichboden erst erneuert wurde. „Uns ist wichtig, dass der Lebensraum erhalten bleibt und jetzt im Herbst auch die Ersatzbäume für die gefällten Birken bei der Stadtmühle gepflanzt werden, da diese, wie die Trauerweide an der Mittelbrücke, zur Begrünung der Innenstadt beitragen“, meint Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Welchen ökologischen Wert die Lauter als grünes Band durch die Innenstadt hat, wird der Vorsitzende des BUND, Andreas Rossa, auch an diesem Ortstermin erläutern. Dabei werde auch kritisch die angedachte Beleuchtung hinterfragt.

Die GLB-Fraktion trifft sich zu diesem Rundgang am heutigen Dienstag (25.) um 19 Uhr an der Lauter in Höhe der Stadtmühle. Gäste sind willkommen.

Im Anschluss beginnt um 20 Uhr die Fraktionssitzung in der Gaststätte Präsenzhof, bei der die Unterlagen zur Stadtverordnetenversammlung beraten werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.08.2020