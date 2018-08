Grüne für Tempolimit

Bensheim.Geschwindigkeitsbegrenzungen erhöhen die Verkehrssicherheit, reduzieren Lärm und sparen Kraftstoff. Dies führe zu weniger CO2-Ausstoß und sei ein Beitrag zum Klimaschutz. Alles gute Gründe, die dazu führen, dass die Grüne Liste (GLB) sich für die Einführung von Tempolimits ausspricht.

Innerorts gibt es viele Straßen mit Tempo 30. Hier ist der Anfang schon gemacht. Ein Tempolimit auf der Autobahn soll folgen. Die Stadt Bensheim hat im März 2018 die zuständige Behörde um ein nächtliches Tempolimit von 100 km/h auf der A 5 gebeten. Die Antwort liegt jetzt vor und nach erfolgter Prüfung wurde der Antrag abgelehnt. Mit der Abwägung und der daraus folgenden ablehnenden Antwort von „Hessen Mobil“ sind die Grünen nicht einverstanden. Die Reisezeitverluste für den Kraftfahrzeugverkehr wurden als höheres Gut bewertet.

„Es muss ein Umdenken erfolgen“

Andernorts gebe es Tempolimits von 100 km/h und das sollte auch an der Bergstraße möglich sein. „An den Rahmenbedingung und Vorgaben der Behörde müssen Änderungen vorgenommen werden, wenn das Umdenken in der Verkehrspolitik Erfolg haben soll“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. Welche Schritte unternommen werden können, um ein Tempolimit zu erreichen, berät die Fraktion heute (21.) um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof. Gäste willkommen. red

