Grüne Liste bei der Polizei

Bensheim.Die Grüne Liste Bensheim (GLB) besucht die örtliche Polizeistation und spricht mit dem seit September 2018 neu ins Amt gekommenen Stationsleiter Polizeihauptkommissar Hans-Peter Kleinhanß. Die Grünen wollen sich informieren, wo die Schwerpunkte der Arbeit vor Ort liegen und ob es hier Veränderungen gab oder geplant sind.

Dazu gehört auch die Frage zur allgemeine Kriminalitätsrate. Weiterhin interessiert die Grünen auch der Straßenverkehr und hier die Frage, wie eine Entwicklung zu mehr Radverkehr auch mit E-Bikes und Lastenräder möglichst konfliktfrei erfolgen kann.

Ordnungsdezernet Adil Oyan weist auf die sehr gute Zusammenarbeit der beiden Behörden hin. Ein neues Projekt ist dabei, dass die Stadt Bensheim gemeinsam mit der Polizei ein passgenaues Sicherheitskonzept im Rahmen des hessenweiten Sicherheitsprogramms „Kompass“ erarbeitet und umsetzen will. GLB-Fraktion und Mitglieder treffen sich am Dienstag (18.) um 19 Uhr in der Wilhelmstraße vor der Polizeistation. red

