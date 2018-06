Anzeige

„Unsere Begeisterung für die Vorlage hält sich in engen Grenzen. Wenn wir zustimmen, tun wir das mit wenig Freude.“ So fasste Thomas Götz (Bild), Vorsitzender des Bauausschusses, die Stimmungslage bei der GLB in Sachen Riedwiese zusammen. Grundsätzlich sehe man es positiv, dass den ortsansässigen Firmen Reckeweg und Blechschmitt Perspektiven geboten werden. Die Verkehrsanbindung für das Fuhrunternehmen sei am vorgesehenen Standort hundert Mal besser als in Fehlheim. „Die An- und Abfahrten werden nicht über den Berliner Ring erfolgen, sondern über die Straße An der Riedwiese. Davon sind weder Schüler der Karl-Kübel-Schule noch Anwohner betroffen“, so Götz.

Die Errichtung eine Bauschuttrecyclinganlage sehe man mit gemischten Gefühlen. Die GLB gehe aber davon aus, dass nach der Erfüllung aller Auflagen keine spürbaren Beeinträchtigungen der Anlieger erfolgen. Man sollte dabei nicht vergessen, dass die nächsten Wohnhäuser gut 400 Meter weit weg sind. Als schmerzhaft bewertete Thomas Götz den Flächenverbrauch. Man wandele fünf Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche in Gewerbegebiet um, die Hälfte davon sei im Regionalplan als Vorranggebiet für Landwirtschaft ausgewiesen. „Wir werden alles dafür tun, dass hier Kompensationsmaßnahmen kommen, die deutlich über dem liegen, was gesetzlich vorgeschrieben ist.“ Grund und Boden seien ein wertvolles, nicht vermehrbares Gut. Jeder Hektar, der verloren geht, tue weh, kommentierte Thomas Götz.

Franz Apfel vom Koalitionspartner BfB verdeutlichte, dass die Stadt nicht über die Ansiedlung einer Recycling-Anlage entscheide. „Darüber entscheidet alleine das RP Darmstadt.“ Mit der Änderung in ein Gewerbegebiet (statt Industriegebiet) habe man die Möglichkeit aber erschwert, denn jetzt sei deutlich weniger Lärm zulässig. Das sei ein Erfolg der Bürgerinitiative. Ob die Anlage nach der Herabstufung überhaupt kommt, bleibe abzuwarten.