Bensheim.„Augen auf für eine Welt“, so heißt das Motto der Internationalen Woche in Bensheim. Nach den Jahren 2010 und 2012 fand sie zuletzt im Jahr 2014 statt und war integriert in den Hessentag. „Die Grüne Liste Bensheim (GLB) hat sich dafür eingesetzt, dass es diese Veranstaltung in Bensheim wieder gibt“, schreibt Moritz Müller in einer Pressemitteilung der örtlichen Grünen.

„Wir freuen uns, dass dies mit unseren Koalitionspartnern gelungen ist und sich in Bensheim vom 11. bis 16. Juni alles um die 17 Ziele für eine nachhaltige Welt dreht“, sagt GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. Die Ziele beschäftigen sich mit der Frage, in welcher Welt wir in Zukunft leben wollen.

Auch die GLB beteiligt sich an der Internationalen Woche und veranstaltet eine „Grüne Runde“ zum Thema Nachhaltigkeit in Hessen. Die Landtagsabgeordnete Eva Goldbach wird am 14. Juni, Donnerstag, vor allem die Themenfelder Wasser, Leben auf dem Land und Gleichstellung der Geschlechter berücksichtigen. Die „Grüne Runde“ findet ab 19 Uhr im Restaurant Präsenzhof statt. red