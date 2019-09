Grüne sprechen heute über Radwegenetz

Bensheim.Um das Bensheimer Radwegenetz geht es in der Fraktionssitzung der Grünen Liste Bensheim (GLB) am heutigen Dienstag (24.). Nach der Sanierung der Schwanheimer Straße wurde auch der Radweg neu markiert. „Es wurde Zeit, dass die alte, kaum noch zu sehende rote Markierung durch einen neuen Radstreifen ersetzt wurde“, meint Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Bei den Grünen kamen bisher unterschiedliche Meinungen dazu an. Positiv sei der größere Abstand zu den parkenden Autos und die geringere Zahl der Parkstreifen. Jedoch gibt es auch Kritik, weil die neuen beiden Verschwenkungen des Radstreifens in den Straßenraum zu Beinah-Unfällen führten, da das hinter dem Radler fahrende Auto überrascht werde, wenn der Radfahrer vor sein Auto nach links fährt.

Ebenfalls neu sind die Haltelinien und die Schranke auf dem Radweg am Winkelbach an der Querung Berliner Ring. Dies soll zu mehr Sicherheit für die Fahrradfahrer führen, was sehr zu begrüßen sei. „Wir wollen ein gutes Radwegenetz und mehr Radverkehr statt Autoverkehr für Bensheim, deswegen soll auch der Radweg in der Schwanheimer Straße bis zum Leica-Kreisel an der Westtangente verbessert und gut angebunden werden“, sagt Moritz Müller.

Die GLB-Fraktion spricht über diese Themen und bewertet dabei auch die Neuerungen in ihrer Fraktionssitzung am heutigen Dienstag (24.) um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof. red

