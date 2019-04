Grüne sprechen mit Nicole Rauber-Jung

Bensheim.Die Stelle des Ersten Stadtrates in Bensheim soll bekanntlich am 23. Mai in der Stadtverordnetenversammlung neu besetzt werden. Die Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB) hat die Bewerberin Nicole Rauber-Jung zu Gast in ihrer Fraktionssitzung am heutigen Dienstag (16.) um 19 Uhr im Nebenraum der Gaststätte Präsenzhof.

„Wir wollen Frau Rauber-Jung persönlich kennenlernen und mit ihr ins Gespräch kommen. Dabei wird es auch um die Themen sozialer Wohnungsbau, Zukunft der Innenstadt und klimafreundliches Bensheim gehen“, teilt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier mit.

Im Anschluss folgt die Fraktionssitzung, bei der es auch um die Kinderbetreuung geht. Weitere Plätze in Kindertagesstätten werden benötigt. Die Kita Hollerbusch wird demnächst in Betrieb gehen und eine weitere Kita ist am Berliner Ring geplant. „Sowohl beim Ausbau als auch bei den bestehenden Kitas wollen wir auf ökologische Kriterien beim Mittagessensangebot achten“, schreiben die Grünen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.04.2019