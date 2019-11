Grüne sprechen über die Entwicklung der Innenstadt

Bensheim.Es ist nicht neu, dass sich auch die Bensheimer Innenstadt ständig im Wandel befindet. In den Siebzigern wurde die Fußgängerzone eingeführt und die Autos wurden aus der Hauptstraße verbannt. Doch heute wird oft online von zu Hause aus bestellt. Die Folge sind leerstehende Geschäfte in der Innenstadt, meint die GLB.

„Als Grüne wollen wir eine belebte Innenstadt, und daher ist es gut, dass das Thema jetzt im Fokus steht und sich viele darüber Gedanken machen und Ideen gesammelt werden. Die Renaturierung und Aufwertung der Lauter in der Innenstadt gehört für uns genauso dazu wie die Diskussion über den Leerstand an Wohnungen in der Innenstadt“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. Preisgünstige Wohnungen werden gesucht und müssten nicht luxussaniert sein. Mehr Bewohner in der Innenstadt sorgten automatisch für mehr Belebung. „Beim Marktplatz warten wir die Ergebnisse aus dem Bürgerdialog ab und werden diese dann beraten, um Anfang 2020 eine Entscheidung in der Stadtverordnetenversammlung treffen zu können“, teilt Stadtverordneter Jochen Kredel mit. Die Fraktion berät diese Themen in ihrer heutigen (19.) Sitzung um 20 Uhr und hat dazu auch die „Mutigen Bürger“ zu Gast, um sich im gemeinsamen Gespräch auszutauschen. Die öffentliche Fraktionssitzung der GLB findet in der Gaststätte Präsenzhof statt. red

