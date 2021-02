Grüne sprechen über Kultur

Bensheim.Am heutigen Freitag (4.) geht die Online-Diskussionsrunde der Grünen in Bensheim in die fünfte Runde: Das Format „Du hast die (Kommunal-) Wahl“ hat sich bisher mit Bürgerbeteiligung, Wirtschaft und Finanzen und dem Thema Globale Gerechtigkeit befasst. Heute wird über Kultur gesprochen.

Dazu hat Moderator Moritz Müller, der die Grünenim Bensheimer Sozial-, Sport- und Kulturausschuss vertritt und Sprecher der grünen Landesarbeitsgemeinschaft Kultur ist, folgende Gäste eingeladen: Landtagsabgeordnete und Sprecherin für Kulturpolitik ihrer Fraktion Mirjam Schmidt, Rex-Chefin Margit Gehrisch und Hanns-Christian Wüstner, Vorsitzender des Collegium Musicum Bergstraße.

„Die Kulturszene leidet unter den Beschränkungen der Corona-Pandemie und ist deswegen auf besondere politische Hilfe angewiesen“, so Müller. Interessierte können den Livestream am heutigen Freitag ab 20 Uhr bei Facebook (Seite der Grünen Bensheim) verfolgen oder sich ins Zoom-Webinar einwählen. Die Zugangsdaten finden sich auf der Homepage der Grünen (www.gruene-bensheim.de) bzw. sind per E-Mail zu erfragen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.02.2021