Grüne treffen „Mutbürger“

Bensheim.Aktuelle Entwicklungen der Stadtpolitik und die Nachbetrachtung der jüngsten Stadtverordnetenversammlung sind Thema der Grünen Liste Bensheim (GLB) in der kommenden Fraktionssitzung.

Die neue Vereinigung der „mutigen Bürger“ hat alle Fraktionen angeschrieben und zeitnah um ein Gespräch gebeten. Die Grünen haben daraufhin ein Gespräch für ihre Fraktionssitzung am Dienstag, 2. Oktober, um 20 Uhr angeboten. Die Grünen wollen die Gruppierung näher kennenlernen, ihre Beweggründe und Ziele erfahren und verstehen, was die „mutigen Bürger“ auszeichnet. Dies solle in einem Rahmen von gegenseitigen Respekt und Verständnis erfolgen.

Die Fraktionssitzung der GLB findet im Nebenzimmer des Restaurants Präsenzhof in der Bahnhofstraße statt. red

