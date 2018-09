Grüne treffen sich auf dem Winzerfest

Bensheim.Die Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB) trifft sich auch in diesem Jahr wieder im Winzerdorf, und zwar am heutigen Dienstag (4.) um 19 Uhr in der Bucht des Blauen Aff. Die Grünen freuen sich auf gute Gespräche mit Freunden, Mitgliedern, ehemaligen Mandatsträgern und allen an grüner Politik Interessierten.

Das Winzerfest bietet eine gute Gelegenheit, mit dem grünen Dezernenten Adil Oyan und den Stadtverordneten der GLB ins Gespräch über aktuelle Themen der Kommunalpolitik zu kommen. Ansonsten soll die Geselligkeit im Mittelpunkt stehen.

Ein weiterer Termin der Grünen ist am Winzerfestdonnerstag. An diesem Abend werden Mitglieder der GLB ab 17 Uhr am Stand von „Bensheim Aktiv“ „Bensemer Drobbe“ verkaufen. Die Grünen helfen damit dem Verein und unterstützen den Erhalt des Feuerwerks. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.09.2018