Bensheim.Ein Rundgang mit Kathrin Kalbhenn, Streetworkerin in Bensheim seit 2016, steht am Dienstag (3.) auf dem Sommerprogramm der Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB).

Aus der Sicht eines Wohnungslosen oder Bedürftigen sieht die Stadt anders aus. Wo andere einen Schaufensterbummel machen, sind Bedürftige auf der Suche nach Verwertbarem. Wer kein Geld hat, sucht nach Dosen und Pfandflaschen. Wie leben diese Menschen in Bensheim und wo sind ihre Treffpunkte, warum ist der Bahnhof so beliebt und welche Bedürfnisse kann die Stadt abdecken? Kathrin Kalbhenn kennt als Streetworkerin die Nischen, in denen sich das etwas andere Bensheim abspielt. Ihr Büro ist oft die Straße, ihre Gesprächspartner Menschen, die durch das soziale Netz gefallen sind.

Gemeinsam mit dem Sozialdezernenten Adil Oyan geht es dann durch die Innenstadt, wo Kathrin Kalbhenn zeigen kann, welche Stellen bedeutend für ihre Klientel sind und wo noch Verbesserungen erfolgen könnten. Treffpunkt ist auf der Ostseite des Bahnhofes neben dem ZOB am Dienstag um 19 Uhr. Gäste sind willkommen. red