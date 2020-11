Grüne wollen eine Alternativfläche

Bensheim.Die Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB) will das nötige Grundstück für eine fünfzügige Kita in Fehlheim im Neubaugebiet sichern. „Nachdem unser Alternativvorschlag für die Errichtung einer Kita auf dem Gelände der Firma Blechschmitt abgelehnt wurde, stellen wir Grüne einen neuen Antrag: Wir halten es für wichtig, mit dem Verkauf des noch freien und nötigen Grundstückes im Neubaugebiet zu warten, bis die laufenden Planungen für den derzeitigen Standort abgeschlossen sind “, betont Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

In Ihrer Fraktionssitzung sprechen die Grünen auch über den Ausgang der Bürgermeisterinnenwahl und über die Entscheidung der DB zur Trassenführung der ICE-Neubaustrecke. Die Fraktion tagt am Dienstag (17.) aufgrund der Corona-Infektionszahlen per Videokonferenz. Interessierte können der Sitzung ab 20 Uhr beitreten.

Moritz Müller bittet dazu um eine kurze Mitteilung per E-Mail an m.mueller@gruene-bensheim.de, um den Teilnahmelink für das Videokonferenztool übermitteln zu können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.11.2020