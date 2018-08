Anzeige

Bensheim.Nach der Sommerpause mit vielen Ortsterminen startet die Grüne Liste Bensheim (GLB) wieder mit ihren regulären Fraktionssitzungen. Am Dienstag (7.) geht es um das Thema Umsetzung von Ergebnissen aus dem Innenstadtdialog Bensheim 2030.

Viele Wünsche wurden von Bürgern formuliert und in einem Schlussbericht zusammengefasst. Die Koalition hat im städtischen Haushalt Mittel bereitgestellt und die Grünen beraten nun, welche davon mit den Koalitionspartnern gemeinsam umgesetzt werden können. Den Grünen sind Verbesserungen für den Radverkehr wichtig, da mehr Erledigung in der Stadt per Rad bei Verzicht auf das Auto zu einer Verkehrsentlastung führe, die dann allen zu Gute komme.

Thema Bürgerhaus

Auch die Bürgerhausfassade ist Thema. In der Sommerpause hat die Verwaltung einen überarbeiteten und mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmten Entwurf in der Presse vorgestellt, über den die Grünen in ihrer Fraktionssitzung am Dienstag um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof in der Bahnhofstraße sprechen wollen. red