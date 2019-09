Grüße aus Entenhausen

Bensheim.Auch der Jugend wird beim Philatelistentag in Bensheim (26. bis 29. September) in der Weststadthalle breiten Raum gegeben. Auf 150 Quadratmetern bietet die „Comic-Stamp-Arena“ ein breitgefächertes Aktionsprogramm, das die Jungen Briefmarkenfreunde Hessen auf die Beine gestellt.

So können sich die Besucher auf zahlreiche Briefmarkensammlungen rund um das Thema „Comics“ freuen. Dazu gibt es verschiedene Spiele, eine Schmöker- und eine Film-Ecke und es darf mit Briefmarken gebastelt werden. Zwei besondere Höhepunkte warten auf die kleinen und großen Besucher: Eine Fotobox, in der man lustige Selfies machen und ausdrucken kann. Mehrfach an den Öffnungstagen erwartet die hessische Briefmarkenjugend Besuch aus Entenhausen, der sich natürlich auch gerne mit den Besuchern fotografieren lässt. Eine Dauerauktion von mit Briefmarken gestalteten Sitzmöbeln, deren Erlös an eine Kindereinrichtung in Bensheim gehen wird, rundet das Angebot ab.

Erfreulich, so Markus Holzmann, Vorsitzender der Jungen Briefmarkenfreunde Hessen, ist die Zahl der Einsendungen für den im Vorfeld ausgerufenen Malwettbewerb, mit dem neue Comic-Marken gesucht wurden. Schon weit vor dem Einsendeschluss lagen mehr als 150 Bilder, vorwiegend aus lokalen Schulen vor. Teilweise haben sich ganze Klassen oder Klassenstufen beteiligt. „Das zeigt“, so der Vorsitzende, „dass man offensichtlich immer noch Kinder mit Briefmarkenthemen erreichen kann.“ Die von der Jury ausgewählten Gewinnerbilder werden auf Marken individuell erscheinen und sind vor Ort oder per Post erhältlich.

Die Comic-Stamp-Arena ist zu den folgenden Zeiten geöffnet: Donnerstag, 26. September, von 16 bis 18 Uhr, Freitag (27.) und Samstag (28.) von 9 bis 17.30 Uhr sowie am Sonntag (29.) von 9 bis 14 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.09.2019