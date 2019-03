Grundlagen für Pflegealltag

Bensheim.Im Workshop „Basics für den Pflegealltag zu Hause“ am Samstag, 30. März, von 9.30 bis 12.45 Uhr sind noch Plätze frei. Das Angebot der Hospiz-Akademie Bergstraße richtet sich an Menschen, die Nahestehende in Pflegesituationen unterstützen: Angehörige und Freunde, alle Zugehörigen und auch Halshalts-/Pflegehilfen können wesentliche Grundlagen der Pflegepraxis erlernen und hilfreiche Handgriffe einüben.

Austausch über Erfahrungen

Sie erhalten Gelegenheit zum Austausch über Erfahrungen und Grenzen in der Pflege und reflektieren ihre eigene Rolle. Denn eine hilfebedürftige Person zu versorgen ist eine verantwortungsvolle und umfassende Aufgabe; gerade pflegerische Tätigkeiten sind oft mit Unsicherheiten verbunden, heißt es in der Ankündigung.

Die Hospiz-Akademie Bergstraße möchte Pflegepersonen mit diesem Angebot stärken und ihren Alltag erleichtern. Es besteht die Möglichkeit, für die Zeit der Veranstaltung ehrenamtliche Unterstützung bei der häuslichen Betreuung des pflegebedürftigen Angehörigen durch den Hospiz-Verein Bergstraße anzufragen.

Der Workshop findet im Hospiz Bergstraße in der Kalkgasse 13 in Bensheim statt.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit: Geschäftsstelle des Hospiz-Vereins Bergstraße, Sandstraße 11, Telefonnummer 06251/989450, per Mail an: akademie@hospiz-verein-bergstrasse.de oder www.hospiz-verein-bergstrasse.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.03.2019